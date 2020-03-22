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    22 марта 2020, 10:59

    В Европе известно о 62 заболеваниях коронавирусом у футболистов

    Вашему вниманию список игроков, заболевших коронавирусом.

    Пауло Дибала, Getty Images
    Пауло Дибала, Getty Images 22 марта 2020, 10:59

    Усталость от слова "коронавирус" уже успела всех сблизить. Во многих сферах деятельности жизнь парализована, а многие люди вынуждены бороться с недугом. COVID-19 не обошел стороной и футбол. Мы решили составить список известных игроков, тренеров и функционеров, о заболевании которых известно на сегодняшний день.

    На момент написания данной статьи, по официальной информации, в мире насчитывается порядка 311,5 тыс зараженных. По факту — количество заболевших может достигать в два, а то и в три раза больше. К сожалению, нужно понимать, что нижеприведенные данные — это официальная информация, а на самом деле все куда более печально. Мы составили список исходя из известных данных. Многие клубы просто таки не желают извещать о заболеваниях. К примеру, Лестер Сити, Борнмут сообщали о симптомах у некоторых игроков, однако далее не последовало никакой информации — положительные оказались тесты или нет.

    Италия

    - Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонио ла Гумина, Мортен Торсбю, Бартош Берешински, Фабио Депаоли и еще минимум 8 игроков (Самдория)
    - Душан Влахович, Патрик Кутроне, Херман Песселья и еще 7 игроков (Фиорентина)
    - Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (Ювентус)
    - Маттиа Дзакканьи (Верона)
    - Даниэле Мальдини (Милан)

    Испания

    - Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала, Хосе Гайя и еще минимум 2 игрока (Валенсия)
    - 15 игроков Алавеса
    - Ву Лей (Эспаньол)
    - Джонатас (Эльче)

    Англия

    - Каллум Хадсон-Одои (Челси)

    Германия

    - Лука Килиан (Падерборн)
    - 1 игрок Герты
    - Фабиан Нюрнбергер (Нюрнберг)
    - Тимо Хюберс, Яннес Хорн (Ганновер)
    - 2 игрока Айнтрахта Ф

    Франция

    - Хен Чжун Сук (Труа)
    - 1 игрок Осера

    Китай

    - Маруан Феллаини (Шаньдун Лунэн)

    Также коронавирус поразил футбольных тренеров и функционеров, среди которых наставник Арсенала Микель Артета, спортивный директор Милана Паоло Мальдини, португальский тренер Жорже Жезуш, экс-президент Реала Лоренсо Санс (умер), 21-летний тренер Атлетико Портада Франсиско Гарсия (умер), президент Швейцарской футбольной ассоциации Доминик Блан.

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