Италия

Аргентинский защитник, похоже, идет на поправку.

Защитник Фиорентины Херман Песселья стал одним из футболистов, которого не обошла пандемия коронавируса. В середине марта этого года пресс-служба "фиалок" сообщила о заражении COVID-19 у нескольких своих игроков, среди которых оказался аргентинец.

"У меня были некоторые симптомы, но, к счастью, ничего серьезного. Я спокойно прошел через этот опыт, но сначала немного боялся. По правде говоря, мои симптомы были не очень сильными, и я старался сохранять спокойствие".

"Худший период уже позади. Прошло несколько дней, и я думаю, что мне придется сдать новый тест на наличие болезни, чтобы быть уверенным в том, что он сейчас является совершенно отрицательным", — приводит слова Пессельи Football Italia.

Напомним, ранее президент Фиорентины Рокко Коммиссо заявлял, что в его клубе зафиксировано 8-10 случаев заражения коронавирусом.

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