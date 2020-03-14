Италия

Еще два игрока Фиорентины заразились вирусом COVID-19.

Фиорентина сообщила, что еще два футболиста первой команды заразились коронавирусом.

Как информирует официальный сайт клуба, положительные тесты на вирус COVID-19 сдали нападающий Патрик Кутроне и защитник Херман Песселья. Также заболел и физиотерапевт клуба. Все они находятся у себя дома и пребывают в нормальном состоянии.

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Кутроне присоединился к Фиорентине в январе на правах аренды из Вулверхэмптона и провел 9 матчей, отличившись одним голом. У Пессельи в этом сезоне имеется 23 поединка и 2 гола в футболке "фиалок".

Ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен у нападающего Фиорентины Душана Влаховича.

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