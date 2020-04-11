Карантин в Италии продлен до 3 мая, о чем объявил премьер-министр.
САН-СИРО, GETTY IMAGES
11 апреля 2020, 00:59
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора призвал возобновить спортивные мероприятия в стране 4 мая.
Отметим, что премьер-министр Джузеппе Конте объявил о продлении карантина до 3 мая.
"Прошу Федерацию и другие субъекты спортивной системы Италии возобновить тренировочный процесс с 4 мая в соответствии со строгими требованиями безопасности", — приводит слова Винченцо Спадафора Football Italia.
Отметим, что президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Серия А будет доиграна.
Ранее сообщалось, что Милан начал доставлять гуманитарную помощь пожилым болельщикам.
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