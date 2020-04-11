Италия

Карантин в Италии продлен до 3 мая, о чем объявил премьер-министр.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора призвал возобновить спортивные мероприятия в стране 4 мая.

Отметим, что премьер-министр Джузеппе Конте объявил о продлении карантина до 3 мая.

"Прошу Федерацию и другие субъекты спортивной системы Италии возобновить тренировочный процесс с 4 мая в соответствии со строгими требованиями безопасности", — приводит слова Винченцо Спадафора Football Italia.

Отметим, что президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Серия А будет доиграна.

Ранее сообщалось, что Милан начал доставлять гуманитарную помощь пожилым болельщикам.

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