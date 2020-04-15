Италия

Массимо Ферреро продолжает настаивать на том, что чемпионат не нужно возобновлять.

Президент Сампдории Массимо Ферреро выразил недовольство идеей социального дистанцирования во время начальных тренировок. Президент Сампдории считает, что сперва нужно победить вирус, а потом играть.

"Я готов стать подопытным кроликом для вакцины, если это будет означать, что мы снова сможем играть. Те, кто предлагают возобновить чемпионат, просто занимаются демагогией. Важно, чтобы мы победили коронавирус. Это действительно имеет значение.

Игроки бегут на расстоянии четырех метров друг от друга, а тренер кричит в мегафон - это безумие", — приводит слова Ферреро Football Italia.

Ранее президент Сампдории заявил, что не видит смысла продолжать Серию А при пустых трибунах.