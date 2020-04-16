Италия

Винченцо Спадафора считает, что с 3 мая правительство ослабит карантин.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил, что правительство страны по-прежнему надеется смягчить условия карантина с 3 мая.

"Следующие недели будут решающими, – цитирует Спадафору Tuttosport. – Если тенденция к снижению числа вновь заболевших и количества умерших сохранится, то с 4 мая тренировки спортсменов будут разрешены".

Ранее сообщалось, что если клубы начнут тренировки 4 мая, то чемпионат возобновится 31 мая.

На момент написания материала в Италии зафиксировано 168 941 случай заражения коронавирусом, 22 170 смертей от COVID-19 и 40 164 случая излечения от болезни.

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