Италия

Нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал неожиданные вещи.

Ромелу Лукаку утверждает, что в январе болели практически все игроки "нерадзурри", но никто не проверял их на COVID-19 – сообщает Football Italia.

"В январе был период, когда у нас из 25-ти футболистов болели 23 — у них были лихорадка и кашель, – поведал Лукаку в разговоре в Инстаграм с Кэт Керкхофс, ведущей на бельгийском телевидении и жене Дриса Мертенса. – Мы играли против Кальяри, и один из наших защитников попросил замену, когда не прошло и 20-ти минут".

"Я на разминке чувствовал, что у меня повышенная температура, но кашля и других симптомов не было. После игры был запланирован ужин с представителями компании Puma, но я поехал домой и сразу лег в постель. Никаких тестов никто не проводил, поэтому неизвестно, что это было на самом деле".

Китай официально уведомил Всемирную ассоциацию здравоохранения о вспышке "неизвестной пневмонии" 31 декабря 2019 года. Карантин в Ухане был установлен 22 января, так что 26 января, когда состоялся матч Интера и Кальяри, в Италии никто и не собирался делать тесты на коронавирус. Первый официально зарегистрированный случай COVID-19 в стране был зафиксирован 21 февраля, так что, вероятнее всего, коронавирус к болезни "нерадзурри" отношения не имел.

В настоящий момент в Италии зафиксировано 181 228 случаев заражения коронавирусом, 24 114 из которых завершились смертью и 48 877 выздоровлением.

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