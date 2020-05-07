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    07 мая 2020, 18:45

    Интер вступил в гонку за Алабой

    Австрийский футболист может оказаться в Италии.

    Давид Алаба, getty images
    Давид Алаба, getty images 07 мая 2020, 18:45

    Руководство Интера рассматривает вариант с приобретением крайнего защитника Баварии Давида Алабы, сообщает Sport1.

    Напомним, действующий контракт австрийского футболиста истекает в 2021 году, и стороны далеки до того, чтобы продлить сделку, что может вынудить мюнхенцев продать игрока.

    По данным источника, помимо Интера, за ситуацией вокруг Алабы активно наблюдают английские клубы, Барселона, а главным претендентом на защитника считается мадридский Реал.

    В текущем сезоне футболист провел 28 поединков в футболке Баварии, отличившись одним голом и двумя ассистами.

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