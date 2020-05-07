Интер вступил в гонку за Алабой

Австрийский футболист может оказаться в Италии.
Давид Алаба, getty images
07 мая 2020, 18:45
Руководство Интера рассматривает вариант с приобретением крайнего защитника Баварии Давида Алабы, сообщает Sport1.
Напомним, действующий контракт австрийского футболиста истекает в 2021 году, и стороны далеки до того, чтобы продлить сделку, что может вынудить мюнхенцев продать игрока.
По данным источника, помимо Интера, за ситуацией вокруг Алабы активно наблюдают английские клубы, Барселона, а главным претендентом на защитника считается мадридский Реал.
В текущем сезоне футболист провел 28 поединков в футболке Баварии, отличившись одним голом и двумя ассистами.