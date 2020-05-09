Италия

Транслятор Серии А не хочет платить за "товар", которого не получает.

В мае главный транслятор Серии А Sky Italia должен был выплатить последнюю, шестую часть суммы, положенной в нынешнем сезоне клубам, но не намерен это делать — сообщает Calcio e Finanza.

Руководсто Sky Italia сообщило об этом в письме в дирекцию Серии А и теперь ждет ответа, чтобы начать переговоры, результатом которых может стать либо полный разрыв контракта, либо согласие сторон на снижение суммы, которая должна быть выплачена клубам.

Ранее с подобным заявлением выступила компания DAZN, владеющая правами на три матча в каждом туре Серии А.

19 из 20-ти клубов Серии А категорически не согласны с тем, что они не имеют прав на выплату, поскольку не играют.

Ранее правительство Италии разрешило клубам возобновить тренировки, но сроки возобновления чемпионата пока не определены.

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