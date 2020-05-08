Италия

В первой команде "нерадзурри" инфицированных не обнаружено.

Все тесты на коронавирус, которые прошли футболисты Интера, оказались отрицательными — сообщает официальный сайт "змеев".

Первая "расширенная" тренировка первой команды запланирована на вечер пятницы, 8 мая. Ранее игроки могли заниматься на базе клуба индивидуально.

Ранее сообщалось, что в Сампдории зафиксировали три новых случая COVID-19, а в Фиорентине — шесть.

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