Италия

Рокко Комиссо не получал предложений по игрокам своей команды.

Владелец Фиорентины Рокко Комиссо рассказал, получал ли его клуб предложения по лидерам команды Федерико Кьезе и Гаэтано Кастровилли.

Функционер ясно дал понять, что итальянские гранды не связывались с ним, чтобы обсудить потенциальный трансфер одного из игроков своей команды.

"Я подверженный больше, чем кто-либо другой в Италии, но со мной не связывались Ювентус, Интер, Милан или Рома. Мы сможет об этом поговорить через месяц или полтора", — заявил владелец "фиалок" в комментарии SportMediaset.

Напомним, ранее Рокко Комиссо признался, что не будет мешать переходу Федерико Кьезы в Ювентус, если получит достойное предложение.