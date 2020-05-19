Рокко Комиссо не получал предложений по игрокам своей команды.
Рокко Комиссо, Getty Images
19 мая 2020, 23:20
Владелец Фиорентины Рокко Комиссо рассказал, получал ли его клуб предложения по лидерам команды Федерико Кьезе и Гаэтано Кастровилли.
Функционер ясно дал понять, что итальянские гранды не связывались с ним, чтобы обсудить потенциальный трансфер одного из игроков своей команды.
"Я подверженный больше, чем кто-либо другой в Италии, но со мной не связывались Ювентус, Интер, Милан или Рома. Мы сможет об этом поговорить через месяц или полтора", — заявил владелец "фиалок" в комментарии SportMediaset.
Напомним, ранее Рокко Комиссо признался, что не будет мешать переходу Федерико Кьезы в Ювентус, если получит достойное предложение.