Италия

Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава "нерадзурри" за всю историю.

Мы подвели итоги очередного этапа проекта Football.ua "Лучшие в истории". Обсудив самых легендарных футболистов и тренеров в истории Интера, редакция и читатели составили свою символическую сборную из игроков. Выбор наших читателей и администраторов сайта на некоторых позициях совпал, но были и различия, которые вызвали споры и ярые дискуссии.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Выбор символической сборной Интера всех времен вызвал у пользователей сайта множество дискуссий, но наибольшие споры были вокруг позиции левого полузащитника. Здесь, с отрывом всего в 39 голосов (1,1%), победу одержал "Ленивый гений" Альваро Рекоба, опередивший легендарного Марио Корсо.

Состав лучших игроков Интера по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Эленио Эррера

Состав лучших игроков Интера по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: Эленио Эррера

Взгляды редакции и наших читателей разошлись в нескольких позициях. Во-первых, пользователи проголосовали за Жулио Сезара в качестве лучшего голкипера и часто вспоминали о Франческо Тольдо в комментариях, тогда как редакция отдала свое предпочтение Вальтеру Дзенге.

Кроме того, множество вопросов вызвало присутствие Марко Матерацци в списке номинантов, однако по итогам голосования среди читателей скандальный итальянец в итоге попал в сборную, а его партнером по центру обороны вы выбрали Джузеппе Барези. Наша редакция также остановилась на кандидатуре Матерацци, только ему в пару мы поставили Тарчизио Бурньича.

Также возникли разногласия при выборе игроков в линию полузащиты. И если Эстебана Камбьяссо и Сандро Маццолу мы избрали единогласно, то читатели предпочли видеть на позиции правого хавбека Деяна Станковича, а на левом фланге — вышеупомянутого Альваро Рекобу. Редакция же отдала предпочтении Луису Суаресу Мирамонтесу и Марио Корсо соответственно.