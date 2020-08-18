Италия

Спортдир итальянцев высказал свое мнение о развитии команды.

Спортивный директор Интера Беппе Маротта высказал свое мнение о том, как клуб и команда сумели развиться за последний сезон.

"Мы гордимся тем, что представляем Италию, что является еще одним показателем совершенно аномального сезона. Достижение этого этапа в такой хорошей форме является еще одним свидетельством хорошей работы клуба, игроков и персонала".

"Мы не должны забывать, что мы начали работать с Конте только в июле, в то время как другие команды сохраняли постоянство со своими тренерами на протяжении одного или нескольких сезонов до этого. Для развития технического и тактического понимания неизбежно требуется некоторое время, поэтому хорошее выполнение этой задачи может сулить только хорошие надежды на будущее, поскольку мы продолжаем расти", — сказал Маротта Sky Italia.

Ранее главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал поединок полуфинала Лиги Европы против Шахтера.