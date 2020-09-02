Президент Монцы сдал положительный тест на Covid-19.
Сильвио Берлускони, фото официального Твиттера политика
02 сентября 2020, 21:42
Экс-президент легендарного Милана Сильвио Берлускони, ныне владеющей Монцей, заболел COVID-19 — сообщает Football Italia со ссылкой на личного врача бывшего премьер-министра Италии.
По словам доктора Альберто Дзангрилло, положительный тест его пациент сдал во время поездки на Сардинию.
В сентябре Берлускони исполнится 84 года, и он входит в группу повышенного риска стать жертвой COVID-19.
В планах дона Сильвио вывести Монцу, которая вернулась в Серию В, в Серию А.