Италия

Президент Монцы сдал положительный тест на Covid-19.

Экс-президент легендарного Милана Сильвио Берлускони, ныне владеющей Монцей, заболел COVID-19 — сообщает Football Italia со ссылкой на личного врача бывшего премьер-министра Италии.

По словам доктора Альберто Дзангрилло, положительный тест его пациент сдал во время поездки на Сардинию.

В сентябре Берлускони исполнится 84 года, и он входит в группу повышенного риска стать жертвой COVID-19.

В планах дона Сильвио вывести Монцу, которая вернулась в Серию В, в Серию А.