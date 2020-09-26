Италия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

Интер сойдется в противостоянии с Фиорентиной в поединке второго тура итальянской Серии А. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Антонио Конте на успех более высокими.

Так, на потенциальную Интера коэффициент составляет 1,57, а вероятность успеха Фиорентины оценивается показателем 5,60. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Интер Милан будет проигрывать и выиграет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,90.

Напомним, матч Интер — Фиорентина состоится в субботу, 26 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.