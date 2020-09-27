Италия

Football.ua представляет анонс матча второго тура чемпионата Италии.

Во втором туре Серии А Рома попытается реабилитироваться за действия команды и клуба в первом, и доказать, что хвалебные оды Ювентусу Андреа Пирло несколько преувеличены.

Рома — Ювентус

Воскресенье, 27 сентября, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Ничья 0:0 в первом туре с Вероной стала страшным разочарованием для болельщиков Ромы в любимой команде. Однако это были "цветочки", не сравнимые с яростью по отношению к работникам клуба, проявившейся позже.

Забыв (несмотря на напоминание от чиновников Серии А) перенести Диавара, которому летом исполнилось 23 года, из заявки "22-летних" во "взрослую", в которой еще было свободно 4 слота, Рома нарушила регламент, выпустив опорного полузащитника в стартовом составе.

По правилам такой казус карается техническим поражением 0:3, и футбольные чиновники (наверняка задетые игнорированием их напоминания) наказали "волков" в полном соответствии с буквой закона.

Естественно, перед матчем с Ювентусом один из ключевых исполнителей команды Паулу Фонсеки был оформлен по всем правилам, и если "джаллоросси" и грозит 0:3, то уже не технические.

Что касается Ювентуса, то судить о его силе по матчу с Сампдорией, которая после разгромного поражения в первом туре уже умудрилась проиграть Беневенто во втором (2:3, ведя 2:0 по ходу встречи), не стоит.

Да, против "блучеркьяти" новая игровая схема команды Андреа Пирло с тремя защитниками сработала. Да, хорош был Фработта, который громко заявил о себе и наверняка вскоре получит солидную прибавку к зарплате (родившийся в Риме футболист, если верить итальянским СМИ, на начало сезона получал смешные для Юве 60 тысяч евро в год!). И в центре поля все было надежно, и на острие атаки грозно. Но, опять-таки, на фоне Сампдории.

Не стоит считать Рому эталоном для определения готовности "бьянконери" к десятому подряд чемпионству, но все же испытание будет более серьезным.

Обе команды не смогут сыграть в сильнейших составах. И, учитывая куда более солидный кадровый потенциал Ювентуса, отсутствие де Лигта, Алекса Сандро, Хедиры и Бернардески Пирло переживет гораздо проще, чем Фонсека невозможность использовать Дзаньоло, Перотти, Пасторе и Фасио.

Дибала и Мората включены в заявку на матч, но вряд ли выйдут на поле в стартовом составе Ювентуса.

Интересные факты

- Команды провели между собой 187 матчей во всех турнирах: 47 побед Ромы, 51 ничья и 88 побед Ювентуса.

- В Серии А в Риме Рома и Ювентус играли 87 раз: 32 победы хозяев, 29 ничьих и 26 побед гостей.

- В минувшем сезоне матч Рома — Ювентус завершился со счетом 1:2, а в Турине успех отпраздновали римляне — 3:1.

- Рома не может выиграть у Ювентуса два матча подряд в Серии А с 1995 года.

- Беспроигрышная серия Ромы в Серии А (не считая технического казуса в прошлом туре) составляет 9 матчей.

- Ювентус пропускает не менее двух мячей в последних четырех выездных матчах чемпионата.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Дзаньоло, Перотти, Пасторе, Фасио — де Лигт, Алекс Сандро, Бернардески, Хедира.