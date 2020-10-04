Италия

Football.ua представляет анонс матча третьего тура чемпионата Италии.

В третьем туре Серии А два матча претендовали на титул центрального, однако поскольку из-за коронавирусных проблем Наполи не пускают в Турин на матч с Ювентусом, то альтернативы встрече Лацио с Интером не осталось.

Лацио — Интер

Воскресенье, 4 октября, 16:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Лацио серьезно "подмочил" свою репутацию в отложенном поединке первого тура, потерпев дома разгромное поражение от Аталанты. Естественно, "орлы" постараются как-то исправить ситуацию, удачно сыграв с Интером.

Вот только сделать это будет непросто, поскольку Симоне Индзаги по-прежнему не может рассчитывать на всех своих футболистов. Джордан Лукаку, Прото, Мурики, Лулич, Луис Фелипе, Вавро и Корреа — кто полностью не готов играть, кто под вопросом.

У Интера же ситуация диаметрально противоположна. Травмирован лишь Весино, остальные в строю. При этом вернулись Перишич, Эриксен и Лаутаро Мартинес, которым Антонио Конте предоставил отдых на перенесенный матч первого тура, состоявшийся 30 сентября, в котором "змеи" разгромили Беневенто.

Интер радует своих поклонников высокой результативностью — 9 забитых мячей в двух матчах, однако немного настораживает то, что "нерадзурри" пропустили 3 мяча от Фиорентины и 2 от Беневенто...

Интересные факты

- Интер установил клубный рекорд результативности для первых двух туров Серии А — 9 голов. Рекорд "нерадзурри" для трех стартовых матчей, установленный в сезоне-1960/61 — 13.

- Победная серия Интера в чемпионате составляет 5 матчей.

- Интер забивает не менее двух мячей в последних семи матчах Серии А.

- Команды провели между собой 170 матчей в различных турнирах: 42 победы Лацио, 59 ничьих и 69 побед Интера.

- В Риме в Серии А Лацио играли 77 раз: 27 побед хозяев, 28 ничьих и 22 победы гостей.

- В минувшем сезоне матч Лацио — Интер завершился со счетом 2:1.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Дж.Лукаку, Мурики, Луис Фелипе, Вавро, Прото, Лулич — Весино.

Под вопросом: Раду, Корреа (оба — Лацио).