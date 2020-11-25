Клуб выразил слова скорби после новости о смерти легенды.
Марадона в игре за Наполи, Getty Images
25 ноября 2020, 21:09
Руководство итальянского Наполи высказалось в связи со смертью легенды клуба и мирового футбола Диего Марадоны.
"Все ждут наших слов. Но какие слова могут выразить ту сильную боль, которую мы испытываем? Сейчас время для слез. А уже потом придет время для слов", — пишется в заявлении клуба.
Отметим, что Диего Марадоны не стало в возрасте 60 лет. Главная причина смерти — остановка сердца.
Федерация футбола Аргентины уже подтвердила смерть легендарного футболиста. В стране ввели трехдневный траур в связи со столь траурным событием.
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