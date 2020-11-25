Италия

Клуб выразил слова скорби после новости о смерти легенды.

Руководство итальянского Наполи высказалось в связи со смертью легенды клуба и мирового футбола Диего Марадоны.

"Все ждут наших слов. Но какие слова могут выразить ту сильную боль, которую мы испытываем? Сейчас время для слез. А уже потом придет время для слов", — пишется в заявлении клуба.

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Отметим, что Диего Марадоны не стало в возрасте 60 лет. Главная причина смерти — остановка сердца.

Федерация футбола Аргентины уже подтвердила смерть легендарного футболиста. В стране ввели трехдневный траур в связи со столь траурным событием.

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