Италия

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура чемпионата Италии.

В 13-м туре Серии А в Бергамо встретятся прямые конкуренты за путевки в еврокубки Аталанта и Рома.

Аталанта — Рома

Воскресенье, 20 декабря, 19:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Мало у кого возникают сомнения, что в нынешнем сезоне и Аталанта, и Рома будут до последнего вести борьбу за места в европейских клубных турнирах. А вот в каких именно — во многом будет зависеть и от того, как команды проведут встречи с непосредственными конкурентами.

Аталанта, которая, казалось, подходила к нынешнему сезону в лучшей готовности, чем к прошлому, пока выглядит далеко не так ярко, как год назад. Возможных причин можно назвать несколько: это и общий враг для всех — коронавирус, и изменения в составе, и явная ставка на успешное прохождение группового раунда Лиги чемпионов. Все это не самым лучшим образом сказалось на нынешнем турнирном положении команды — 18 очков и 8-е место.

Дополнительным неожиданным ударом стал конфликт между тренером Джан Пьеро Гасперини и капитаном Алехандро Гомесом, из-за которого многолетний лидер бергамасков потерял место в составе и может уйти в другой клуб в январе.

Если в поединке против Ювентуса Папу вышел на замену и даже приложил руку (ногу) к ничьей, которую удалось добыть с чемпионом, то на поединок против Ромы он даже не попал в заявку.

Такая ситуация делает попадание в стартовый состав Руслана Малиновского практически безальтернативным (что радует), но как это скажется на результате противостояния с очень непростым соперником, пока неясно.

Несмотря на всю критику в свой адрес, Паулу Фонсеке удалось-таки построить в Риме свою "команду мечты" (или нечто к ней приближающееся). Нынешняя Рома не без греха, но сейчас идет четвертой, уступая тому же Ювентусу лишь три очка, сыграв на матч меньше.

Да и с результативностью у "волков" все в порядке, а настоящим лидером команды стал Генрих Мхитарян, на счету которого в нынешнем сезоне уже 7 голов и 5 результативных передач.

Гасперини, помимо "ссыльного" Гомеса, не сможет рассчитывать на травмированных Кальдару, Руджери и Пашалича, да и форма Иличича, хоть и занимающегося в общей группе, вызывает сомнения.

Также без трех игроков придется обойтись Фонсеке, но отсутствие Дзаньоло, Пасторе и Сантона уже стало привычным и не является критичным.

Интересные факты

– Команды провели между собой 121 матч во всех турнирах: 28 побед Аталанты, 40 ничьих и 53 победы Ромы.

– В Бергамо в Серии А команды встречались 58 раз: 20 побед хозяев, 20 ничьих и 18 побед гостей.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Рома завершился со счетом 2:1.

– Аталанта не проигрывает Роме в чемпионате в пяти последних матчах: 3 победы и 2 ничьи.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Пашалич, Кальдара, Руджери, Гомес — Дзаньоло, Пасторе, Сантон.