Италия

Ключевая фигура в полузащите команды Гаттузо вновь вынуждена пропустить игру своей команды.

Как сообщает официальный сайт неаполитанского Наполи, клуб получил положительные результаты тестирования на COVID-19 для своего испанского полузащитника Фабиана Руиса.

Игрок национальной сборной своей страны является единственным футболистом, который получил положительный результат во время группового тестирована накануне.

Руис немедленно был помещен на домашнюю самоизоляцию, согласно протоколам по борьбе с распространением COVID-19 в Италии, а его команде теперь предстоит полным составом пройти новый этап тестирования.

В результате, испанский полузащитник будет вынужден пропустить домашнюю игру его команды в рамках Серии А против Фиорентины, а также матч за Суперкубок Италии на следующей неделе против туринского Ювентуса.

В текущем сезоне Фабиан провел 22 поединка (1414 минут), сумев оформить по одному голу и результативной передаче соответственно.

Напомним, что в лазарете Наполи с активным заболеванием коронавирусом COVID-19 все еще остается нападающий Виктор Осимхен.

Матч Наполи — Фиорентина состоится 17 января, начало в 13:30 по киевскому времени.