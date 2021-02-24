Наставник "нерадзурри" задал вопрос подписчикам в соцсети.
Антонио Конте, getty images
24 февраля 2021, 11:55
Главный тренер Интера Антонио Конте опубликовал в своем Instagram два видео, под которыми задал вопрос о том, какой стиль футбола лучше.
"Тики-така или вертикальный стиль? Или баланс между ними?", – написал специалист.
В самой публикации Конте также сравнил два видео с участием своей команды: из прошлогоднего матча группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны и последнего дерби с Миланом (3:0).
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