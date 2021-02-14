Италия

Наставник миланского клубе прокомментировал успехи команды.

Главный тренер Интера Антонио Конте высказался о своем клубе накануне поединка с Лацио в 22-м туре Серии А.

"Лацио закрепился на определенном уровне, имеет четкую структуру и качественных игроков. У этой команды длинная серия побед. Для нас это интригующая проверка способностей, сложная. Нужно хорошо подготовиться.

Но в нашей игре радует то, что мы создаем много моментов, но их реализация позволила бы нам избежать разочарований. Если вы не используете моменты, вы вылетаете из таких турниров как Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Я действительно верю, что за время моего пребывания в должности наставника здесь, Интера вернул себе авторитет. Мы еще не достигли того, чего хотим, но усердно трудимся, и только идиот может не замечать наш прогресс", – приводит слова Конте Football Italia.

Ранее наставник миланского клуба заявлял, что считает, будто его клуб напугал туринский Ювентус.

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