Италия

Наставник "бергамасков" поделился мыслями об игре своих подопечных.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу над Кротоне в поединке 25-го тура Серии А.

"Было ощущение, что в первой половине встречи мы были под заговором, учитывая то количество моментов, что у нас было. Но потом мы показали, что с нами все хорошо.

Каждый забитый гол был качественным, мы постараемся продолжать в том же духе. Таблица плотная, так что расслабляться нельзя", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, что полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил среднюю оценку за матч против Кротоне от WhoScored.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта — Кротоне.

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