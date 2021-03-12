Украинцы Аталанты начнут матч Серии А на скамейке запасных.
Виктор Коваленко (слева) и Руслан Малиновский, Аталанта
12 марта 2021, 21:08
Сегодня, 12-го марта, состоится поединок 27-го тура Серии А, в котором Аталанта своем поле примет Специю.
Наставник хозяев Джан Пьеро Гасперини принял решение не включать украинских полузащитников Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в стартовый состав, оставив их на скамейке запасных.
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