Италия

Украинцы Аталанты начнут матч Серии А на скамейке запасных.

Сегодня, 12-го марта, состоится поединок 27-го тура Серии А, в котором Аталанта своем поле примет Специю.

Наставник хозяев Джан Пьеро Гасперини принял решение не включать украинских полузащитников Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в стартовый состав, оставив их на скамейке запасных.

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