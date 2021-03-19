Спортивный ресурс обнародовал оклады топ-игроков и наставников итальянского чемпионата.
Криштиану Роналду, getty images
19 марта 2021, 16:23
Стала известна месячная зарплата самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров Серии А.
По информации L’Equipe, больше всех среди футболистов чемпионата Италии зарабатывает нападающий Ювентуса Криштиану Роналду – 4,53 млн евро в месяц (сумма до уплаты налогов).
Со значительно меньшим окладом второе место занимает форвард Ромы Эдин Джеко — 1,07 млн. Третью позицию занимает защитник Ювентуса Маттейс де Лигт (1,02 млн). Четвертое место поделили игроки Интера Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен (0,95 млн).
Единственным тренером Серии А, зарабатывающим больше 1 млн евро в месяц, стал Антонио Конте, возглавляющий Интер – 1,38 млн евро. На втором месте Паулу Фонсека из Ромы (0,38 млн), на третьем — Джан Пьеро Гасперини из Аталанты (0,36 млн).
Ранее сообщалось, что Роналду оформил 57-й хет-трик в карьере и добился еще одного личного достижения.
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