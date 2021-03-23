Италия

Чемпион мира стал тренером "канареек".

Фабио Гроссо назначен главным тренером Фрозиноне, об этом сообщает официальный Twitter итальянского клуба.

На данном посту специалист сменил уволенного накануне Алессандро Несту.

В 2013-2017-м годах Гроссо работал в молодежной команде Ювентуса, а также был наставником Вероны (2018-2019-й год), Брешии (2019-й год) и Сьона (2020-2021-й год).

Фрозиноне после 30 проведенных матчей находится на двенадцатом месте турнирной таблицы с 38 набранными баллами.

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