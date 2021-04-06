Италия

Игрок уже помещен в изоляцию под наблюдением медицинского персонала.

Торино на своем официальном сайте сообщил, что один из футболистов основной команды клуба сдал положительный тест на коронавирус.

Игрок, имя которого не разглашается, был помещен на карантин под наблюдением медицинского персонала.

Свой следующий матч Торино проведет против Удинезе. Игра 30-го тура Серии А состоится 10 апреля.

После 28 игр Торино набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, перед зоной вылета. До ближайшей Специи пять очков.

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