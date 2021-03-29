Италия

В Италии рассмотрят апелляцию римского клуба.

Руководство Лацио настаивает на присуждении "орлам" технической победы 3:0 над Торино, не явившимся на матч 25-го тура чемпионата Италии 2 марта — сообщает Corriere dello Sport.

После продолжительных споров руководство Серии А отказалось от идеи присуждения технического поражения Торино, которому выезд в Рим запретили органы здравоохранения Пьемонта, и решило отложить матч.

Однако, как стало известно изданию, Лацио подал апелляцию на это решение, причем намерен использовать в качестве одного из основных аргументов прецедент дела о матче Швейцария — Украина в Лиге наций, в результате которого наша команда получила техническое поражение.

Если апелляция не будет удовлетворена, Лацио намерен обратиться в Национальный олимпийский комитет Италии, имеющий высшую спортивную юрисдикцию в стране, а если и там потерпит неудачу — то в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Апелляция Лацио будет рассмотрена в понедельник, 29 марта.

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