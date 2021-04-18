Италия

Football.ua представляет анонс матча 31-го тура чемпионата Италии.

В 31-м туре Серии А в Бергамо встретятся прямые конкуренты в борьбе за путевки в Лигу чемпионов Аталанта и Ювентус.

Аталанта — Ювентус

Воскресенье, 18 апреля, 16:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция не телеканале Футбол 2

Аталанта и Ювентус являются соперниками в борьбе за путевки в Лигу чемпионов, и хотя в данный момент обе команды пребывают в заветной четверке, в случае победы над Интером Наполи вполне может потеснить неудачника поединка в Бергамо. Именно поэтому и "богиня" и "старая синьора" постараются выжать максимум из очного противостояния.

Ювентус, занимающий третью строчку в турнирной таблице и опережающий своего соперника на одно очко, после достаточно неприятного периода (поражение от Беневенто и ничья с Торино) уверенно разобрался с Наполи (еще одним своим конкурентом за место под солнцем) и Дженоа.

Несмотря на вопросы, остающиеся по игре команды Андреа Пирло и о роли в ней Криштиану Роналду, Юве вовсе не выглядит кризисным.

Да, португалец, несмотря на то, что возглавляет гонку бомбардиров в Италии, явно затосковал, почувствовав возможность остаться без Лиги чемпионов, и после матча против Дженоа это вылилось в швыряние футболки и пинание стен в раздевалке, несмотря на победу. То ли тренер решил дать своему лидеру отдохнуть, то ли намекнуть на то, что надо держать себя в руках, но в заявке на матч против Аталанты Криштиану не оказалось. Официальная версия — травма.

Бонуччи и Демирал вернулись в состав, избавившись от коронавируса, и в лазарете остается только Бернардески — последняя жертва COVID-19. Так что Пирло придется поломать голову, выбирая состав.

У Аталанты потерь больше: к давно травмированному Хатебуру присоединился дисквалифицированный Ромеро. Однако по результатам бергамаски превосходят своего конкурента — четыре победы подряд.

Еще более радует поклонников "богини" тот факт, что Сапата, похоже, вернул себе свое голевое чутье, а для нас еще более приятно, что отличную форму набрал Малиновский, который уже осваивается с ролью "дирижера", постепенно убирая на вторые роли того же Иличича: пять результативных передач в последних трех матчах. Коваленко о таком можно пока только мечтать, но в заявке на поединок Виктор присутствует.

Интересные факты

– Команды провели между собой 131 матч в различных турнирах: 15 побед Аталанты, 71 победа Ювентуса, 45 ничьих.

– В Бергамо в Серии А сыграно 59 матчей: 7 побед хозяев, 27 побед гостей, 25 ничьих.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Ювентус завершился со счетом 1:3.

– В первом круге команды разошлись миром — 1:1.

– Аталанта забивает не менее трех мячей в девяти из последних одиннадцати домашних матчей Серии А.

– Ювентус проиграл Аталанте лишь раз в последнем 31-м матче – во всех турнирах.

– Победная серия Аталанты в чемпионате составляет 4 матча.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Хатебур, Ромеро — Бернардески, Криштиану Роналду.

прогноз 2:1

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