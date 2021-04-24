Англия

Наставник "ирисок" подвел итог поединку английского чемпионата.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мыслями о победе своего клуба над Арсеналом в матче 33 тура АПЛ.

"Хороший результат, важный, мы по-прежнему близки к вершине таблицы. Это победа придаст нам уверенности в следующих играх. В обороне мы играли неплохо, я доволен.

Честно говоря, это должна была быть ничья. Арсенал лучше контролировал мяч, но в защите мы были действительно сильны. Мы заслуживали победы в последних нескольких играх, которые завершились вничью. Поэтому сегодня забрали своё.

Первая победа в матче с "канонирами" за 25 лет станет прекрасным подарком для наших болельщиков. После пяти игр без побед в АПЛ сегодня важно было набрать три очка. Борьба за еврокубки будет продолжаться до последней игры", — сказал наставник "ирисок".

Ранее главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал поражение от Эвертона.