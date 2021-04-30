Италия

Украинский хавбек поделился своими эмоциями от получения награды лучшему игроку команды по итогам марта.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал свое очередное достижение — украинец был признан лучшим игроком бергамаской команды по итогам марта.

"Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком Аталанты в марте. Мы очень хорошо играли, показывали отличные результаты. Все игроки очень хорошо выступили. Думаю, тяжело выбрать лучших среди них. Но я рад, спасибо всем.

В это время все матчи тяжелые. Важны матчи не только с командами верха таблицы, но и встречи против тех, кто борется за выживание в Серии А. Конечно, нужно пытаться набрать максимум очков в оставшихся матчах", — сказал Малиновский в интервью пресс-службе Аталанты.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 37 поединков, в которых забил семь голов и отдал девять ассистов. Из них в марте украинец отыграл пять встреч, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в сборную 33-го тура Серии А по версии SofaScore.