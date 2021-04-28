Италия

Хавбек Аталанты забил гол и отдал голевой пас в матче против Болоньи.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в символическую сборную минувшего 33-го тура итальянской Серии А по версии SofaScore. Для украинца это второе попадание в 11-ку лучших за два тура.

В матче минувшего уик-энда хавбек сборной Украины поучаствовал в разгроме Болоньи (5:0), забив гол и отдав результативную передачу.

За свою игру украинец был награжден самой высокой оценкой в сборной 33-го тура Серии А. Его игру портал SofaScore оценил в 9,5 балла.

Ранее сообщалось, что Малиновский отметился статистическим достижением по итогам игры с Болоньей.