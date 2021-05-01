Италия

Украинский хавбек продемонстрировал яркий и результативный футбол в апреле.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим игроком итальянской Серии А по итогам апреля по версии WhoScored.

Украинец не просто попал в символическую сборную месяца итальянского чемпионата, но и получил самую высокую оценку — 8,2 балла.

Также в сборную попали два одноклубника Малиновского. Это защитник Хосе Луис Паломино (7,2) и нападающий Луис Муриэль (7,6).

В минувшем месяце Малиновский провел пять поединков в Серии А, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач. Всего на его счету 37 матчей во всех турнирах, семь голов и девять ассистов.

Ранее Руслан поделился своими эмоциями от получения награды лучшему игроку Аталанты по итогам марта.