Италия

Защитник Наполи не поможет команде в ближайших матчах.

Во время очередного тестирования на коронавирус анализ Николы Максимовича дал положительный результат — сообщил официальный Твиттер Наполи. Тесты остальных игроков — отрицательные.

Заболевание 29-летнего футболиста проходит безсимптомно, он помещен на карантин.

Это не самая лучшая новость для команды Дженнаро Гаттузо, которая ведет отчаянную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов и за четыре тура до финиша уступает 2 очка Аталанте, Ювентусу и Милану, поскольку из-за травмы выбыл еще один основной защитник — Калиду Кулибали.

В оставшихся турах Наполи предстоит встретиться со Специей, Удинезе, Фиорентиной и Вероной.

Контракт Максимовича с Наполи истекает 30 июня 2021 года и Никола подыскивает себе новый клуб.