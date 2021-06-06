Тесты

В день рождения легенды аргентинского футбола мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Фернандо Редондо по праву считается одним из величайших полузащитников мирового футбола, родиной которых посчастливилось стать Аргентине.

За всю свою профессиональную карьеру аргентинец, обладавший впечатляющей техникой и пониманием игры, в Европе успел поиграть за Реал и Милан, однако именно у болельщиков мадридского гранда Редондо стал настоящим любимчиком и, наверное, по-прежнему вспоминается только с улыбкой.

Так, в честь 52 дня рождения Фернандо Редондо предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.



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