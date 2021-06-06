В день рождения легенды аргентинского футбола мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.
Фернандо Редондо, getty images
06 июня 2021, 13:52
Фернандо Редондо по праву считается одним из величайших полузащитников мирового футбола, родиной которых посчастливилось стать Аргентине.
За всю свою профессиональную карьеру аргентинец, обладавший впечатляющей техникой и пониманием игры, в Европе успел поиграть за Реал и Милан, однако именно у болельщиков мадридского гранда Редондо стал настоящим любимчиком и, наверное, по-прежнему вспоминается только с улыбкой.
Так, в честь 52 дня рождения Фернандо Редондо предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.
Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.