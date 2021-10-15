Испанский полузащитник отправился на самоизоляцию.
Браим Диас, getty images
15 октября 2021, 20:34
Милан в последнее время страдает от того, что очень много футболистов выбывают из-за травм и коронавируса.
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, в лазарете команды произошло пополнение — Браим Диас сдал положительный тест на коронавирус.
Как и положено в таких ситуациях, испанский полузащитник отправился на самоизоляцию. Он хорошо себя чувствует.
Все остальные игроки прошли тестирование на коронавирус. Все результаты были отрицательными.
Напомним, что опытный нападающий Златан Ибрагимович вернулся в общую группу перед матчем с Вероной.