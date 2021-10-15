Италия

Испанский полузащитник отправился на самоизоляцию.

Милан в последнее время страдает от того, что очень много футболистов выбывают из-за травм и коронавируса.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, в лазарете команды произошло пополнение — Браим Диас сдал положительный тест на коронавирус.

Как и положено в таких ситуациях, испанский полузащитник отправился на самоизоляцию. Он хорошо себя чувствует.

Все остальные игроки прошли тестирование на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

Напомним, что опытный нападающий Златан Ибрагимович вернулся в общую группу перед матчем с Вероной.