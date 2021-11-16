ЧМ-2022. Отбор

Защитник прокомментировал последние результаты команды.

Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился своим мнением о финише на втором месте в отборочной группе ЧМ-2022 после нулевой ничьей с Северной Ирландией.

"Сейчас думаю лишь о марте. Нам больше ничего не остается, впереди нас ждет тяжелый матч в марте, а затем, надеюсь, еще один через три дня.

Мы должны перезарядить батареи, физически и психологически, заново открыть в себе решительность и радость от футбола, которые у нас были на Евро. Мы получали удовольствие от игры, а не находились под давлением от результата. Наверное, чемпионство изменило что-то в подсознании.

Мы должны избавиться от давления и играть свободно, иначе мы сами перехитрим себя", – рассказал Бонуччи в комментарии RAI Sport.

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