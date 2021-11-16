ЧМ-2022. Отбор

Итальянский хавбек поделился своими мыслями после игры с Северной Ирландией.

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо прокомментировал ничейный результат в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Северной Ирландии, который отправил итальянцев в стыковые поединки.

"Часто футбол наказывает вас непростыми результатами, которые причиняют боль. Но это, конечно, не заставит нас опустить голову и отказаться от цели. Мы готовимся к марту, нам предстоит провести еще одну битву. Это будет сложно, но мы знаем, что мы Италия. А Италия никогда не сдается", — написал Жоржиньо на своей странице в Instagram.

Напомним, Италия заняла второе место в группе С по итогам отборочных матчей ЧМ-2022, тогда как первая строчка досталась Швейцарии. Первые этапы стыковых матчей пройдут 24-25 марта, а вторые — 28-29 марта.

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