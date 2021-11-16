ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка в отборе на ЧМ-2022.

Матч заключительного тура в отборочном раунде на чемпионат мира-2022 между сборными Северной Ирландии и Италии завершился нулевой ничьей.

Этот результат не позволил итальянской команде занять первое место в группе и пробиться в финальную часть мундиаля. Теперь подопечные Роберто Манчини будут бороться за путевку на мировое первенство в плей-офф.



Северная Ирландия — Италия 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фарелл — Каткарт, Фланаган, Эванс, Льюис — Даллас, Макканн, Дэвис, Сэвилл (Эванс, 72), Уайт (Вашингтон, 72) — Мадженнис.

Италия: Доннарумма — Эмерсон, Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо — Тонали (Кристанте, 46), Жоржиньо (Локателли, 68), Барелла (Белотти, 64) — Берарди, Инсинье (Бернардески, 68), Кьеза.

Предупреждения: Пикок-Фарелл, Мадженнис — Тонали.