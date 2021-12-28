Италия

Украинский тренер отправился на самоизоляцию.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Генуэзцы немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующими нормативными актами, для борьбы с пандемией.

Отметим, что также положительный тест на коронавирус сдал капитан команды Доменико Кришито. У всех остальных игроков заболевание не выявили

Тренировки Дженоа возобновятся 29 декабря под руководством заместителя главного тренера Мауро Тассотти.