Украинский тренер отправился на самоизоляцию.
Андрей Шевченко, getty images
28 декабря 2021, 20:10
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Генуэзцы немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующими нормативными актами, для борьбы с пандемией.
Отметим, что также положительный тест на коронавирус сдал капитан команды Доменико Кришито. У всех остальных игроков заболевание не выявили
Тренировки Дженоа возобновятся 29 декабря под руководством заместителя главного тренера Мауро Тассотти.