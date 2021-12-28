Италия

Капитан "грифонов" выбыл на неопределенный срок.

Защитник и капитан Дженоа Доменико Кришито заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

"После детей, жены и няни он добрался и до меня. Проклятый COVID... После того, как я переболел год назад и получил две дозы вакцины, он вернулся", — написал Кришито.

В нынешнем сезоне Кришито провел 16 поединков, в которых забил шесть голов и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Кришито может продолжить карьеру в МЛС.

Ближайший матч команда Андрея Шевченко проведет 6 января против Сассуоло.