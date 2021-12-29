Италия

Оба футболиста смогут вернуться к игре с Ювентусом.

Кадровая ситуация Наполи несколько улучшилась ввиду того, что Фабиан Руис и Лоренцо Инсинье сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт неаполитанцев.

Были большие сомнения, что оба футболиста смогут принять участие в ближайшем матче чемпионата Италии против Ювентуса.

Это хорошая новость для Лучано Спаллетти, учитывая, что Ирвинг Лосано заболел коронавирусом, Мариу Руи дисквалифицирован, а Виктор Осимхен и Калиду Кулибали отправятся на Кубок Африки.

Напомним, что матч Ювентус — Наполи начнется 6 января в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.