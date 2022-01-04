Италия

В отличие от Петаньи, защитник остается на карантине.

Защитник Кевин Малькюи и форвард Андреа Петанья отбыли положенный срок на карантине, однако присоединиться к команде сможет только второй, тест которого отрицательный — сообщила пресс-служба клуба.

Анализ француза оказался положительным, поэтому Малькюи остается в домашней изоляции.

Болезнь защитника по-прежнему протекает бессимптомно.

Ближайший матч Наполи должен провести 6 января против Ювентуса в Турине в 20-м туре Серии А.