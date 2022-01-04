В отличие от Петаньи, защитник остается на карантине.
Кевин Малькюи, Getty Images
04 января 2022, 14:43
Защитник Кевин Малькюи и форвард Андреа Петанья отбыли положенный срок на карантине, однако присоединиться к команде сможет только второй, тест которого отрицательный — сообщила пресс-служба клуба.
Анализ француза оказался положительным, поэтому Малькюи остается в домашней изоляции.
Болезнь защитника по-прежнему протекает бессимптомно.
Ближайший матч Наполи должен провести 6 января против Ювентуса в Турине в 20-м туре Серии А.