Італія

Наставник "неаполітанців" поділився своїми думками після гри зі "старою синьйорою".

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував перемогу своєї команди у матчі 18 туру італійської Серії А проти Ювентуса (5:1).

"Команда провела чудову гру в дуже високому темпі — це те, що ми повинні робити. Це був прекрасний вечір, уболівальники були хороші, команда змогла відплатити їм за любов до Наполі та футболу.

Ми правильно поводилися під час матчу, в тому числі завдяки підтримці фанатів, навіть після голу Ювентуса, коли суперник увімкнувся.

Якщо ми намагатимемося йти в єдиноборства, як ми це робили у випадку з їхнім голом, ми поступатимемося, бо це просто не в нашій природі. Тож нам треба грати з м'ячем. У цьому наша ДНК.

Я вражений потенціалом, який Осімген ще не реалізував повною мірою, він найсильніший.

Для кого ця перемога стане посланням у чемпіонаті? Насамперед для нас самих: ми всі трохи страждали від Ювентуса, бо коли граєш проти Юве, часто стикаєшся з колосом (титаном – прим.).

Чого ми не мали робити, так це шукати привід, щоб не намагатися перемогти. Ми вели гру та заслужили на перемогу", — наводить слова Спаллетті TMW з посиланням на DAZN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Наполі — Ювентус.