Новий головний тренер італійського гранда не планує підписувати уругвайського півзахисника Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно.
Мануель Угарте, Getty Images
17 червня 2026, 12:12
Новий головний тренер Мілана Рубен Аморім не збирається підписувати гравця Манчестер Юнайтед Мануеля Угарте.
Раніше повідомлялося, що послуги півзахисника запропонували італійському клубу. Однак, згідно з інформацією журналіста Фабріціо Романо, цього футболіста немає у списку бажань Аморіма на літнє трансферне вікно, попри їхню спільну роботу в Англії.
У минулому клубному сезоні Угарте зіграв у 24 зустрічах в усіх змаганнях, не відзначившись гольовими діями.
Контракт хавбека з Манчестер Юнайтед розрахований до 2029 року. Експерти Transfermarkt оцінюють 25-річного уругвайця у 25 мільйонів євро.