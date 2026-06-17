Італія

Новий головний тренер італійського гранда не планує підписувати уругвайського півзахисника Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно.

Новий головний тренер Мілана Рубен Аморім не збирається підписувати гравця Манчестер Юнайтед Мануеля Угарте.

Раніше повідомлялося, що послуги півзахисника запропонували італійському клубу. Однак, згідно з інформацією журналіста Фабріціо Романо, цього футболіста немає у списку бажань Аморіма на літнє трансферне вікно, попри їхню спільну роботу в Англії.

У минулому клубному сезоні Угарте зіграв у 24 зустрічах в усіх змаганнях, не відзначившись гольовими діями.

Контракт хавбека з Манчестер Юнайтед розрахований до 2029 року. Експерти Transfermarkt оцінюють 25-річного уругвайця у 25 мільйонів євро.