Італія

Португальський фахівець очолив россонері після роботи в Манчестер Юнайтед.

Мілан оголосив про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера першої команди.

40-річний португалець розпочав тренерську кар'єру у 2018 році після завершення виступів на професійному рівні, де захищав кольори Белененсеша, Бенфіки та збірної Португалії.

Першими клубами в його тренерському резюме стали Каза Пія та Брага, а справжнє визнання Аморім здобув після призначення до Спортінга у березні 2020 року. Під його керівництвом лісабонський клуб двічі вигравав чемпіонат Португалії, двічі тріумфував у Кубку ліги та здобув Суперкубок країни.

Останнім місцем роботи португальця був Манчестер Юнайтед, після чого він погодився очолити італійський гранд.

У Мілані наголосили, що Аморім відомий сучасним тактичним підходом, чіткою ігровою структурою та вмінням розкривати потенціал молодих футболістів.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт нового наставника з россонері діятиме до червня 2028 року та міститиме опцію продовження ще на один сезон — до літа 2029-го.