Португальський фахівець очолив россонері після роботи в Манчестер Юнайтед.
Рубен Аморім, Getty Images
16 червня 2026, 19:24
Мілан оголосив про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера першої команди.
40-річний португалець розпочав тренерську кар'єру у 2018 році після завершення виступів на професійному рівні, де захищав кольори Белененсеша, Бенфіки та збірної Португалії.
Першими клубами в його тренерському резюме стали Каза Пія та Брага, а справжнє визнання Аморім здобув після призначення до Спортінга у березні 2020 року. Під його керівництвом лісабонський клуб двічі вигравав чемпіонат Португалії, двічі тріумфував у Кубку ліги та здобув Суперкубок країни.
Останнім місцем роботи португальця був Манчестер Юнайтед, після чого він погодився очолити італійський гранд.
У Мілані наголосили, що Аморім відомий сучасним тактичним підходом, чіткою ігровою структурою та вмінням розкривати потенціал молодих футболістів.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт нового наставника з россонері діятиме до червня 2028 року та міститиме опцію продовження ще на один сезон — до літа 2029-го.