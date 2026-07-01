"Россонері" розглядають підсилення оборони: серед варіантів — зірка Ліверпуля, однак пріоритетом залишається трансфер захисника Спортінга.
Інасіу, Getty Images
01 липня 2026, 14:30
Мілан активно працює над посиленням оборонної лінії після завершення трансферу Гонсалу Рамуша
з ПСЖ. Тепер увага клубу зосереджена на центрі захисту, де розглядаються одразу кілька кандидатів.
За інформацією La Gazzetta dello Sport
, россонері мріють про підписання капітана Ліверпуля Вірджила ван Дейка. Ідея такого трансферу існує на рівні керівництва клубу, однак у Мілані розуміють, що реалізувати його буде вкрай складно.
Паралельно більш реалістичним варіантом вважається Гонсалу Інасіу зі Спортінга. Португальський захисник оцінюється як доступніший профіль і вже давно перебуває у сфері інтересів італійського клубу.
В минулому сезоні ван Дейк зіграв 54 матчі в усіх турнірах, відзначився 8 голами та 2 результативними передачами. Трансфермаркт
оцінює нідерландця в 15 млн євро. Гравець Ліверпуля має контракт до липня 2027 року, так само як і футболіст Спортінгу. Інасіу оцінюється на ринку в 40 млн євро