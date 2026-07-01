Мілан активно працює над посиленням оборонної лінії після завершення трансферу Гонсалу Рамуша з ПСЖ. Тепер увага клубу зосереджена на центрі захисту, де розглядаються одразу кілька кандидатів.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, россонері мріють про підписання капітана Ліверпуля Вірджила ван Дейка. Ідея такого трансферу існує на рівні керівництва клубу, однак у Мілані розуміють, що реалізувати його буде вкрай складно.

Паралельно більш реалістичним варіантом вважається Гонсалу Інасіу зі Спортінга. Португальський захисник оцінюється як доступніший профіль і вже давно перебуває у сфері інтересів італійського клубу.

В минулому сезоні ван Дейк зіграв 54 матчі в усіх турнірах, відзначився 8 голами та 2 результативними передачами. Трансфермаркт оцінює нідерландця в 15 млн євро. Гравець Ліверпуля має контракт до липня 2027 року, так само як і футболіст Спортінгу. Інасіу оцінюється на ринку в 40 млн євро