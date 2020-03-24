Лига наций

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что минимум полгода для национальных команд потеряны.

Помимо отмененных контрольных матчей против США и Испании в марте, тренер сборной Нидерландов Рональд Куман практически уверен, что и поединки его команды, запланированные на 28 мая (против Греции) и 6 июня (Уэльса) не состоятся.

"В связи с переносом Евро-2020, июнь, если футбол возобновится к этому времени, будет посвящен завершению национальных чемпионатов и еврокубков, – цитирует наставника соперника сборной Украины по групповому раунду чемпионата Европы The Guardian. – Думаю, что сборные начнут играть не раньше, чем в сентябре, когда запланирован старт Лиги наций".

В Лиге Наций Нидерланды попали в группу 1 вместе с Боснией и Герцеговиной, Италией и Польшей.

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