Лига наций

Главный тренер сборной Украины дал комментарий перед игрой Лиги наций.

Сборная Украины в рамках второго тура Лиги наций сыграет против сборной Испании в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано.

Андрей Шевченко считает, что сильной стороной испанцев будет исполнительское мастерство игроков, и находится в предвкушении поединка против сильной команды.

"Сила сборной Испании — в ее замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций.

Испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами. Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол всегда доминировал на международной арене и доминирует сейчас. Здесь есть прекрасные менеджеры и большие клубы.

Поэтому нам сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками, такими, как Испания", — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Также тренер сборной Украины рассказал о функциональном состоянии Андрея Ярмоленко, который отметился в воротах сборной Швейцарии.

"Ярмоленко — настоящий профессионал. Он очень любит национальную команду, всегда приезжает к ней и работает с большой отдачей. Я рад, что он восстановился после травмы и борется за место в составе. В поединке со Швейцарией он нам очень помог, и вообще я рад, что Андрей набирает свои лучшие кондиции".

Андрей Шевченко считает, что длительная пауза была одинаковой для всех, но самым главным будет здоровье футболистов.

"Сложившаяся ситуация является новой для всех. Мы должны адаптироваться к ней. Я прекрасно понимаю, сейчас многое изменилось, но это не главное. Главное — то, что футбол продолжается, правительства стран идут нам навстречу, УЕФА делает все возможное, чтобы соревнования продолжались. Нам всем нужно найти выход, но важно не забывать, что главный приоритет — это здоровье людей".

Напомним, матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.