Хавбек Шахтера не сможет принять участия в игре.
Тарас Степаненко, Скриншот
06 сентября 2020, 13:17
Официальный сайт Украинской ассоциации футбола обновил заявку сборной на предстоящий поединок против команды Испании.
Отмечается, что из обоймы команды Андрея Шевченко выпал полузащитник Тарас Степаненко. Его место в заявке "желто-синих" занял защитник Евгений Макаренко.
К слову, причина, по которой хавбек "горняков" пропустит предстоящий поединок, на данный момент неизвестна.
Напомним, матч Испания — Украина состоится сегодня, шестого сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.