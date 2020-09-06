Лига наций

Хавбек Шахтера не сможет принять участия в игре.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола обновил заявку сборной на предстоящий поединок против команды Испании.

Отмечается, что из обоймы команды Андрея Шевченко выпал полузащитник Тарас Степаненко. Его место в заявке "желто-синих" занял защитник Евгений Макаренко.

К слову, причина, по которой хавбек "горняков" пропустит предстоящий поединок, на данный момент неизвестна.

Напомним, матч Испания — Украина состоится сегодня, шестого сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.